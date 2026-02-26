A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha approvato l’Avviso Pubblico per il progetto di sostegno sociale “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, un’iniziativa rivolta ai nuclei familiari che vivono in condizioni di disagio economico. Il programma è regolamentato da un protocollo d’intesa tra l’Ente e il Banco Alimentare Campania Onlus e prevede la distribuzione mensile, con esclusione del mese di agosto, di un pacco contenente alimenti di prima necessità.

L’intervento è destinato a 600 nuclei familiari residenti a Torre Annunziata e mira a garantire un concreto sostegno alimentare lungo tutto l’anno. Possono presentare domanda i cittadini che, alla data del 25 febbraio 2026, siano in possesso di specifici requisiti: residenza nel Comune da almeno un anno, cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di Paese Terzo con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e un valore ISEE non superiore a 10.140 euro.

Domande online e scadenze

Le istanze per l’accesso al beneficio potranno essere presentate esclusivamente online, collegandosi alla piattaforma dedicata del Comune, a partire dalle ore 15:00 di oggi, 26 febbraio 2026, ed entro e non oltre le ore 23:59 del 26 marzo 2026, pena l’esclusione.

Il Servizio Politiche Sociali provvederà all’istruttoria delle domande e alla redazione di apposite graduatorie, applicando i parametri e i punteggi previsti dal bando. Saranno predisposte due graduatorie distinte: una per i nuclei familiari composti da almeno due persone e una per i nuclei unipersonali.

Ripartizione delle risorse

Le risorse disponibili saranno così suddivise: 80% destinato ai nuclei familiari composti da più persone; 10% riservato ai nuclei unipersonali; 10% accantonato per far fronte a eventuali situazioni di emergenza sociale segnalate nel corso dell’anno dai Servizi Sociali o da altre istituzioni competenti.

In caso di esaurimento di una delle graduatorie, le risorse residue potranno essere utilizzate per lo scorrimento dell’altra.

Il progetto rappresenta un importante strumento di contrasto alla povertà alimentare e di supporto alle fasce più fragili della popolazione, rafforzando la rete di solidarietà sul territorio cittadino.

