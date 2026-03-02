A cura della Redazione

Martedì 3 marzo 2026, alle ore 18:00, presso il Bar Tiffany di Torre Annunziata, in via Gino Alfani, si terrà l’incontro pubblico “Faccia a faccia con la giustizia”, con l’obiettivo di approfondire le ragioni del NO al referendum sulla giustizia e di costituire ufficialmente il comitato cittadino per la campagna referendaria.

L’iniziativa intende offrire alla cittadinanza un’analisi chiara e dettagliata delle implicazioni costituzionali e sociali dei quesiti referendari, mettendo in luce i rischi per l’indipendenza e l’equilibrio del sistema giudiziario.

All’incontro interverranno il dott. Matteo De Micheli, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Torre Annunziata, e l’avv. Gabriele Di Maio, del Comitato Avvocati per il NO, che esporranno le criticità tecniche e giuridiche della Riforma Costituzionale sulla Giustizia.

La serata si svolgerà in forma di dialogo, domande e risposte per favorire un confronto diretto e costruttivo con i partecipanti.

L’appuntamento rappresenta anche il momento fondativo del Comitato per il NO di Torre Annunziata, aperto a tutti i cittadini, le associazioni e le realtà sociali interessate a partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione sul territorio.