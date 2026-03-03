A cura della Redazione

Pubblicato il Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Per partecipare al Servizio Civile Universale in Italia, è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni non ancora compiuti (ossia 28 anni e 364 giorni) al momento della presentazione della domanda.

Fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Anche l’Associazione Oplonti Media Network di Torre Annunziata, editrice del giornale Torresette, in collaborazione con l’Amesci (Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile), promuove il progetto “sotto la notizia, i giovani incontrano il giornalismo”. L’obiettivo del progetto è promuovere l’empowerment dei giovani, la partecipazione e l'impegno nel mondo dell'informazione locale attraverso percorsi formativi giornalistici volti all'acquisizione di competenze di scrittura, lettura critica e giornalismo.

Il progetto, della durata di 12 mesi, prevede la selezionati 4 operatori volontari con inizio il 9 ottobre 2026.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per il Bando di selezione volontari CLICCA QUI