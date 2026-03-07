Il dibattito sulla giustizia in Italia è da anni al centro della vita pubblica. Processi troppo lunghi, carichi di lavoro eccessivi, carenze di personale e strutture: sono problemi reali che cittadini, imprese e operatori del diritto conoscono bene. Proprio per questo la riforma della giustizia è una necessità condivisa. Ma non tutte le strade per arrivarci sono ugualmente efficaci.

Il referendum proposto su questo tema, in programma il 22-23 marzo prossimi, si presenta come una risposta semplice a questioni molto complesse. Ed è proprio questa apparente semplicità a rappresentare il limite principale dello strumento referendario quando si affrontano materie tecniche e delicate come l’ordinamento giudiziario.

Le norme che regolano il funzionamento della magistratura e dei processi non sono ingranaggi isolati. Al contrario, fanno parte di un sistema articolato, costruito nel tempo per garantire un equilibrio tra poteri dello Stato, diritti dei cittadini e indipendenza della magistratura. Intervenire su singoli aspetti attraverso l’abrogazione referendaria rischia di produrre effetti imprevisti e, in alcuni casi, persino controproducenti.

Il punto centrale non è negare la necessità di cambiare. Al contrario, la giustizia italiana ha bisogno di riforme profonde e coraggiose. Ma queste riforme devono essere il risultato di un confronto ampio e di una visione complessiva, capace di tenere insieme efficienza, garanzie e indipendenza delle istituzioni.

Un referendum, per sua natura, non consente questa complessità. Riduce tutto a una scelta binaria: sì o no. E quando si parla di giustizia, una materia che incide direttamente sulla libertà delle persone e sulla credibilità dello Stato, le semplificazioni rischiano di trasformarsi in errori difficili da correggere.

C’è poi un altro elemento da considerare: la tentazione di usare la leva referendaria per inviare messaggi politici o per regolare conti nel rapporto, spesso conflittuale, tra politica e magistratura. Anche questo è un terreno scivoloso. La giustizia non dovrebbe diventare il campo di una battaglia ideologica, ma restare un pilastro istituzionale da rafforzare con equilibrio e responsabilità.

Dire NO al referendum non significa difendere lo status quo. Significa, piuttosto, riconoscere che una riforma seria della giustizia richiede strumenti più adeguati: leggi organiche, interventi strutturali, investimenti nelle risorse umane e tecnologiche, e soprattutto una visione di lungo periodo.

La giustizia italiana ha bisogno di cambiamenti veri, non di scorciatoie. Per questo il voto contrario rappresenta non un rifiuto della riforma, ma una richiesta di riforme migliori.