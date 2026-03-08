A cura della Redazione

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, le parole diventano un modo semplice ma potente per celebrare ciò che spesso è impossibile racchiudere in una sola frase: la forza, la sensibilità, il coraggio e la bellezza di ogni Donna.

Questa giornata non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per fermarsi e riconoscere il valore, i sogni, le conquiste e la straordinaria capacità delle Donne di illuminare il mondo con la loro presenza.

Le frasi che seguono vogliono essere un piccolo omaggio: pensieri, dediche e parole sincere per ricordare quanto ogni Donna sia unica, preziosa e capace di lasciare un segno speciale nella vita di chi la circonda.

Le frasi più belle dedicate alla Donna

“Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna”. (Coco Chanel)

“Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti”. (Seneca)

“La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata”. (WIlliam Shakespeare)

“Colui che accetta la donna come Dio l’ha fatta, le rende giustizia”. (Kahlil Gibran)

“Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro sciocca vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose: a loro piace essere l’ultimo amore di un uomo”. (Oscar Wilde)

“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai”. (Oriana Fallaci)

“Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile”. (Charlotte Whitton)

“Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna”. (Margaret Thatcher)

“Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione”. (Marilyn Monroe)

“È facile essere una femmina, bastano un paio di tacchi a spillo e abiti succinti… ma per essere una donna devi vestire il cervello di carattere, personalità e coraggio”. (Rita Levi Montalcini)

“Il mondo sarebbe imperfetto senza la presenza della donna”. (San Tommaso d’Aquino)

"Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell'avere a che fare con uomini". (Joseph Conrad)