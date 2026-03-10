Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 18, a Torre Annunziata si terrà un incontro pubblico dedicato al tema della difesa della Costituzione e alle ragioni del “NO” nel referendum costituzionale. L’iniziativa, organizzata dal circolo locale dei Giovani Democratici insieme al Partito Democratico, si svolgerà in Corso Vittorio Emanuele III, 358.
L’evento, intitolato “Per difendere la Costituzione: i motivi del NO”, nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di confronto e approfondimento aperto alla cittadinanza sui contenuti della riforma e sulle sue possibili conseguenze istituzionali.
Ad aprire il dibattito saranno i saluti istituzionali di Ciro Passeggia, segretario del PD di Torre Annunziata.
Seguiranno le relazioni degli ospiti, tra cui: Bruno Spagna Musso, avvocato, già magistrato e componente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; Raffaello Nuzzo, consigliere del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II e membro della segreteria metropolitana dei Giovani Democratici
A moderare l’incontro sarà Matteo Vitulano, delegato all’assemblea nazionale dei Giovani Democratici e segretario GD di Torre Annunziata.
Nel corso della serata sono previsti anche gli interventi dell’avvocato Germaine Popolo e dell’ex sindaco di Torre Annunziata Giosuè Starita.
Il programma dell’iniziativa prevede una presentazione introduttiva dell’argomento, le relazioni degli ospiti e, a seguire, l’apertura del dibattito al pubblico, con la possibilità per i cittadini presenti di porre domande e contribuire alla discussione.
Gli organizzatori hanno rivolto l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza, sottolineando l’importanza di momenti di confronto pubblico su temi che riguardano il funzionamento delle istituzioni e il futuro dell’assetto costituzionale del Paese.