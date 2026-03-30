A cura della Redazione

Si è conclusa con grande entusiasmo ed emozione, nella giornata del 28 marzo, la prima edizione del “DBTalent”, contest artistico-musicale dedicato ai giovani talenti del territorio, organizzato presso la Casa Salesiana Don Bosco di Torre Annunziata.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi, accomunati dalla passione per la musica, il canto e la danza, che si sono esibiti in un pomeriggio ricco di energia e coinvolgimento. Tutte le performance si sono contraddistinte per l’elevato livello espressivo e artistico, offrendo al pubblico momenti di intensa partecipazione emotiva.

L’evento si è svolto in un clima di condivisione e collaborazione, trasformandosi in una vera e propria festa del talento giovanile. Al termine della manifestazione sono state assegnate tre borse di studio, rispettivamente per le categorie musica, canto e danza, quale riconoscimento concreto dell’impegno e della passione dimostrati dai partecipanti.

Il progetto, promosso dalla professoressa Grazia Caso e dal direttore dell’oratorio don Vito Pepe, nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani uno spazio di espressione autentica, valorizzando i talenti emergenti e favorendo al contempo la crescita culturale del territorio. L’iniziativa si inserisce pienamente nella tradizione educativa salesiana, da sempre attenta allo sviluppo umano, formativo e artistico delle nuove generazioni.

Le esibizioni sono state valutate da una giuria di esperti, affiancata dalla direttrice dell’Accademia “Art Music”, Ina Perna, che ha inoltre assegnato due borse di studio aggiuntive, riconoscendo il valore artistico espresso dai giovani concorrenti.

Il successo di questa prima edizione rappresenta un importante punto di partenza per il futuro: l’auspicio degli organizzatori è quello di rendere il “DBTalent” un appuntamento stabile, sempre più ricco e partecipato.

Intanto i vincitori del DB Talent si esibiranno poi il 22 aprile insieme ad artisti della Nuova Orchestra Italiana in una serata spettacolo organizzata con l'associazione "Elia Rosa". I biglietti sono disponibili presso i Salesiani.