Oplonti Voice Junior è il concorso canoro giovanile promosso dall’Associazione Vides Oplonti a Torre Annunziata per valorizzare le voci emergenti. Destinato a ragazzi dagli 8 ai 17 anni, si svolge in due serate il 4 e il 5 agosto 2026 con qualificazioni e finale, iscrizioni aperte fino al 10 luglio.