Valorizzare il talento musicale delle nuove generazioni e offrire ai giovani artisti un palcoscenico importante dove esprimere la propria passione per il canto.
Con questo obiettivo nasce “Oplonti Voice Junior – Concorso Canoro Giovanile”, manifestazione che si terrà a Torre Annunziata promossa e organizzata dall’Associazione Vides Oplonti, operante sul territorio da 12 anni presso le Suore Mazzarello.
L’evento, dedicato alle voci emergenti, si svolgerà in due serate: martedì 4 agosto 2026 alle ore 19:00, con la serata di qualificazione, e mercoledì 5 agosto 2026 alle ore 19:00, con la finale e la proclamazione dei vincitori.
La manifestazione si inserisce nell’ambito delle iniziative legate alla ricorrenza del ritrovamento miracoloso in mare del quadro della Madonna della Neve (1354), evento storico profondamente radicato nella tradizione e nella devozione popolare della comunità di Torre Annunziata.
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 luglio 2026 a tutti i giovani compresi tra gli otto anni ed i diciotto non compiuti. I nomi dei finalisti saranno annunciati il 20 luglio 2026 alle ore 12:00 durante la conferenza stampa.
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