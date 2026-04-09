A cura della Redazione

E' in distribuzione il pacco alimentare alle famiglie meno abbienti di Torre Annunziata.

La distribuzione avverrà nei seguenti giorni:

Consegna del 13 aprile dalle ore 12:00 fino alle ore 18:00

Consegna del 14 aprile dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00

La consegna del pacco alimentare sarà effettuata presso la palestra della ex-scuola “Penniniello” via Settetermini – Parco Penniniello - Torre Annunziata secondo la graduatoria attualmente vigente.

Si precisa che la graduatoria stilata sulla base delle istanze pervenute entro il 26 marzo2026 sarà oggetto di pubblicazione successiva ed avrà efficacia a partire dalla consegna del mese di maggio 2026.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi in orario di ufficio ai numeri 081/5358617 e 081/5358309.

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