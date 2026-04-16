A cura della Redazione

“Catena Rosa” celebra l’ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia. L’associazione di Torre Annunziata, presieduta da Ada Ferri, promuove “Libere e senza paura. 80 anni e non sentirli”, un incontro che nasce con l’obiettivo di raccontare il valore di una conquista che non può essere data per scontata, riportando l’attenzione sull’importanza della partecipazione e sul rischio di arretramento dei diritti, soprattutto in un’epoca segnata da forte astensionismo e disaffezione civica.

L’appuntamento è per lunedì 20 aprile, alle ore 16.30, nella sala degli specchi a Palazzo Criscuolo in Torre Annunziata. Interverranno la scrittrice Gioconda Galluccio, UDI Torre Annunziata, Laura Inserviente, presidente sezione ANPI Torre Annunziata, Gaia Fabbrocino, Catena Rosa e componente dell’Osservatorio Giovanile sulla violenza maschile sulle donne, Valeria Valente, senatrice già presidente della commissione parlamentare sul Femminicidio. Saluti istituzionali del sindaco Corrado Cuccurullo dell’assessora alla Cultura Carmela Nappo. Modera Ada Ferri, presidente Associazione Catena Rosa.