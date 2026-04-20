A cura della Redazione

DesTEENazione – Desideri in Azione è un progetto sperimentale di durata triennale volto alla creazione di Spazi Multifunzionali di Esperienza dedicati a preadolescenti e adolescenti con l’obiettivo di promuovere autonomia, partecipazione attiva e inclusione sociale. L’iniziativa si inserisce nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 (Priorità 2 FSE+ “Child Guarantee” e Priorità 4 FESR) e nasce per contrastare in modo integrato fenomeni complessi quali la povertà educativa, la dispersione scolastica e l’esclusione sociale, favorendo l’accesso ai servizi socio-educativi per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 21 anni e per le loro famiglie.

Nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale N30, comprendente i Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, il progetto prende forma attraverso “L’Officina delle Esperienze”, un polo socio-educativo situato presso l’Isolato 20 del Parco Penniniello di Torre Annunziata, all’interno di un più ampio intervento di riqualificazione urbana realizzato grazie ai fondi FESR. In questo contesto, lo spazio assume un valore strategico non solo come luogo fisico, ma come presidio educativo e comunitario capace di generare nuove opportunità e rafforzare il senso di appartenenza. “L’Officina delle Esperienze”, infatti, è concepita come un ambiente aperto, inclusivo e flessibile, articolato in aree differenziate e accessibili liberamente, in cui i giovani possono sperimentare, esprimersi e co-costruire percorsi di crescita individuale e collettiva. Le attività saranno costantemente modulate in relazione ai bisogni reali del territorio e alle aspirazioni dei ragazzi coinvolti, favorendo processi partecipativi e contribuendo alla costruzione di identità di quartiere positive, fondate su relazioni, fiducia e protagonismo giovanile.

Il modello secondo le linee di intervento

Aggregazione e accompagnamento socioeducativo, attraverso attività laboratoriali (creative, espressive, sportive e multimediali), educativa di strada, lavoro di comunità e rafforzamento dell’alleanza scuola-territorio, al fine di promuovere il protagonismo giovanile e intercettare situazioni di fragilità;

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, mediante percorsi personalizzati, co-costruiti con i destinatari, orientati allo sviluppo delle competenze trasversali (soft skills), al recupero della motivazione e al reinserimento nei percorsi formativi;

Sostegno psicologico, rivolto ai giovani e alle loro famiglie, attraverso l'attivazione dello sportello " IN Familia", uno spazio di ascolto e consulenza sull’intelligenza emotiva, la consapevolezza di sé e la qualità delle relazioni.

Particolare rilievo assume l’attivazione di percorsi di orientamento e tirocini di inclusione, realizzati con il coinvolgimento di esperti e realtà del mondo del lavoro, per offrire alle giovani esperienze concrete e qualificanti. Tali percorsi rappresentano uno strumento fondamentale per lo sviluppo di competenze professionali, per il rafforzamento dell’autostima e dell’autoefficacia e per la costruzione di un progetto di vita consapevole e sostenibile.

Accanto a ciò, il progetto prevede azioni di accompagnamento alle famiglie, riconoscendo il ruolo centrale delle figure genitoriali nei percorsi educativi.

Il progetto è realizzato dall’Ambito Territoriale Sociale N30, con il coinvolgimento, in co-progettazione e gestione delle attività, della Cooperativa Sociale “L’Impronta”, dell’Ente di Formazione “Atoa Academy” e dell’Agenzia per il Lavoro “CertForm”.

DesTEENazione si configura, dunque, come un intervento integrato e innovativo che investe sulle nuove generazioni, promuovendo opportunità concrete di crescita e contribuendo alla costruzione di comunità più inclusive, consapevoli e coese.