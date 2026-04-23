A cura della Redazione

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, una delegazione di studenti delle scuole di Torre Annunziata ha partecipato alla piantumazione di dodici alberi nel piazzale del Tribunale, dando vita a un’iniziativa simbolo di speranza, legalità e collaborazione tra istituzioni e cittadini.

L’evento, promosso da Comune, Tribunale e Regione Campania, ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali. La presidente del Tribunale, Giovanna Ceppaluni, ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: «Voi siete il futuro di questa città e questi alberi vi ricorderanno il vostro contributo». Sulla stessa linea il Procuratore Capo Nunzio Fragliasso, che ha evidenziato come «la tutela dell’ambiente passi prima di tutto dall’educazione e dalla prevenzione».

Presenti anche Francesco Cerciello, dirigente del Commissariato di Polizia oplontino, e Pasquale Damiano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che hanno ribadito l’impegno condiviso nella difesa dell’ambiente e della legalità. Il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, ha parlato di «un cambio di mentalità», sottolineando la volontà di restituire il territorio alla sua bellezza naturale.

A chiudere, il sindaco Corrado Cuccurullo ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra enti: «Quando le istituzioni lavorano insieme, si costruiscono esempi concreti per i giovani e per il futuro del territorio».

Gli studenti, protagonisti della giornata, hanno infine assunto un impegno simbolico a custodire e rispettare l’ambiente, diventando ambasciatori di una nuova cultura della sostenibilità e della responsabilità civile.