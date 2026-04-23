In occasione della Giornata Mondiale della Terra, una delegazione di studenti delle scuole di Torre Annunziata ha partecipato alla piantumazione di dodici alberi nel piazzale del Tribunale, dando vita a un’iniziativa simbolo di speranza, legalità e collaborazione tra istituzioni e cittadini.
L’evento, promosso da Comune, Tribunale e Regione Campania, ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali. La presidente del Tribunale, Giovanna Ceppaluni, ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: «Voi siete il futuro di questa città e questi alberi vi ricorderanno il vostro contributo». Sulla stessa linea il Procuratore Capo Nunzio Fragliasso, che ha evidenziato come «la tutela dell’ambiente passi prima di tutto dall’educazione e dalla prevenzione».
Presenti anche Francesco Cerciello, dirigente del Commissariato di Polizia oplontino, e Pasquale Damiano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che hanno ribadito l’impegno condiviso nella difesa dell’ambiente e della legalità. Il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, ha parlato di «un cambio di mentalità», sottolineando la volontà di restituire il territorio alla sua bellezza naturale.
A chiudere, il sindaco Corrado Cuccurullo ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra enti: «Quando le istituzioni lavorano insieme, si costruiscono esempi concreti per i giovani e per il futuro del territorio».
Gli studenti, protagonisti della giornata, hanno infine assunto un impegno simbolico a custodire e rispettare l’ambiente, diventando ambasciatori di una nuova cultura della sostenibilità e della responsabilità civile.