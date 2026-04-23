A cura della Redazione

Importante traguardo per l’ASL Napoli 3 Sud, che si distingue ancora una volta nell’ambito dei percorsi di riabilitazione psico-sociale attraverso lo sport.

Nell’ambito del progetto “Calcio Insieme”, il direttore del DSM Pasquale Saviano e l’Unità Operativa Complessa di Salute Mentale di Torre Annunziata, diretta dalla dottoressa Giovanna Cocchiarella e coordinata dal dottoressa Aniello Paciello, ha preso parte alle selezioni ufficiali della Nazionale Italiana “Crazy for Football”. L’evento si è svolto il 22 aprile 2026 a Bari ed è stato finalizzato alla composizione della squadra che rappresenterà l’Italia ai Mondiali in programma in Marocco nel luglio prossimo.

A rappresentare il Centro Diurno sono stati tre utenti, preparati e seguiti dall’infermiere Ciro Pastorale, che con impegno e dedizione hanno affrontato questa significativa esperienza sportiva e personale. Per tutti è arrivato un attestato di partecipazione, riconoscimento simbolico ma importante del percorso svolto.

La partecipazione all’iniziativa evidenzia ancora una volta il valore dello sport come strumento terapeutico e di inclusione sociale. Il progetto “Calcio Insieme”, infatti, si inserisce tra le attività promosse dal servizio di Salute Mentale di Torre Annunziata con l’obiettivo di favorire il benessere, il recupero delle competenze relazionali e il reinserimento sociale degli utenti. Un’esperienza che va oltre il risultato sportivo, confermando come il lavoro integrato degli operatori sanitari della UOCSM possa generare opportunità concrete di crescita, autonomia e partecipazione attiva alla vita sociale.