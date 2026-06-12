Torre Annunziata, Servizio Civile Universale: pubblicate le graduatorie

Il Comune di Torre Annunziata ha pubblicato le graduatorie provvisorie del bando "Servizio Civile bando ordinario 2026".
Esse evidenziano i candidati "idonei selezionati" nell'ambito dei posti disponibili, gli "idonei non selezionati" per mancanza di posti e "i candidati non idonei" allo svolgimento del progetto scelto per non aver raggiunto il punteggio minimo al colloquio.
Le graduatorie sono pubblicate in forma anonima, con il numero di riferimento della domanda del candidato.
Si ricorda che le graduatorie sono considerate provvisorie fino alla validazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
GRADUATORIA MUSEO DELL'IDENTITA' CLICCA QUI
GRADUATORIA AMBIENTE E RIQUALIFICAZIONE URBANA CLICCA QUI
Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook