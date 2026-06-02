Torre Annunziata celebra l'80° anniversario della Repubblica Italiana

Oggi, martedì 2 giugno, ricorre l'80° anniversario della Repubblica Italiana, una data di grande significato che segna la conclusione della monarchia e l'inizio della democrazia nel nostro Paese. Il 2 giugno 1946, gli italiani furono chiamati a esprimere la loro volontà in un referendum che avrebbe determinato la forma istituzionale della nazione. Con una scelta decisiva, il popolo optò per la Repubblica, dando avvio a una nuova stagione di diritti e libertà.

Torre Annunziata fu l'unica città della provincia di Napoli a votare per la Repubblica, un primato: 13 mila voti, circa 3 mila voti in più rispetto a quelli a favore della monarchia.

Anche a Torre Annunziata, la celebrazione ha avuto luogo in piazza Ernesto Cesaro, dove si è svolta una solenne cerimonia con la deposizione di una corona di alloro sul Monumento ai Caduti da parte della Polizia Municipale.

L’evento è stato presieduto dal dott. Gianfranco Tomao, recentemente nominato commissario prefettizio, il quale è stato affiancato dai rappresentanti dei Comandi del Gruppo Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Marina Militare e dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri - Torre Annunziata.

Nel suo breve ma significativo intervento, il commissario Tomao ha ricordato l'importanza di quel 2 giugno 1946, sottolineando come la scelta degli italiani in quel giorno abbia segnato un passo fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Rivolgendo uno sguardo al passato, ha evidenziato il valore della democrazia e il dovere di preservarla, permettendo così alle nuove generazioni di vivere in un’Italia libera e sovrana.

La cerimonia si è conclusa con un momento di riflessione, commemorando tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la giustizia nella nostra nazione.