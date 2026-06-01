Torre Annunziata, piazza Imbriani: il decoro affidato ai privati

A cura della Redazione

Domenica 31 maggio, poco dopo le 13, in Piazza Imbriani a Torre Annunziata, una scena insolita ha attirato l'attenzione di alcuni passanti. Un operatore munito di soffiatore a spalla era impegnato alla cura del verde e alla pulizia delle foglie lungo l'ampio marciapiede che circonda la piazza. Un intervento che, considerato lo stato in cui spesso versa il verde cittadino, non è passato inosservato.

Tra coloro che hanno assistito alla scena c'era anche Lello Marano, psicoterapeuta ed ex consigliere comunale nelle fila del PCI. Avvicinatosi all'operatore, gli ha chiesto se fosse un dipendente della società Prima Vera, incaricata dei servizi di igiene urbana. La risposta lo ha sorpreso: l'uomo ha spiegato di essere stato incaricato dal gestore di un esercizio commerciale che si affaccia proprio sulle aiuole della piazza.

Marano ha espresso apprezzamento sia per l'operatore sia per l'iniziativa del commerciante, ma allo stesso tempo non ha potuto fare a meno di notare il contrasto tra quel gesto di attenzione e il contesto circostante. Le aiuole e gli spazi pubblici dell'area, infatti, apparivano in condizioni di evidente degrado, con rifiuti abbandonati a terra, sacchetti lasciati accanto ai cestini e contenitori per la raccolta ormai colmi.

Residente nella zona, l'ex consigliere ha deciso di documentare la situazione con un video pubblicato sui social network. Nel filmato, dopo aver mostrato le condizioni della piazza, ha lanciato una riflessione sullo stato del decoro urbano cittadino: «Una città che aspira ad avere una vocazione turistica non può accettare una situazione di abbandono come questa».

La questione della manutenzione del verde pubblico e della pulizia degli spazi urbani non è nuova. Negli ultimi anni il tema è stato più volte al centro del dibattito cittadino e delle segnalazioni di residenti e associazioni. Piazza Imbriani rappresenta soltanto uno degli esempi di una problematica che interessa diverse aree della città.

L'auspicio è che la gestione commissariale possa dedicare maggiore attenzione alla cura dell'immagine urbana, programmando interventi costanti e mirati soprattutto nei luoghi più frequentati da cittadini e visitatori. Perché il decoro di una città non può essere affidato esclusivamente alla buona volontà dei privati, ma deve rappresentare una priorità per l'intera comunità.

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