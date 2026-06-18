Negozi di quartiere a rischio, al via la raccolta firme per salvarli

A cura della Redazione

C'è un momento in cui la democrazia smette di essere soltanto un principio scritto sulla carta e diventa partecipazione concreta. È ciò che accade ogni volta che i cittadini decidono di utilizzare uno degli strumenti più importanti previsti dalla nostra Costituzione: la proposta di legge di iniziativa popolare.

In questi giorni è in corso la raccolta firme per la proposta di legge denominata "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità", pubblicata sul portale del Ministero della Giustizia. L'obiettivo è ambizioso ma estremamente concreto: contrastare la progressiva scomparsa dei negozi di quartiere, delle attività commerciali di vicinato e dei servizi essenziali che rappresentano il cuore pulsante delle nostre comunità.

Dietro una saracinesca che si abbassa non c'è soltanto la chiusura di un'attività economica. Spesso si perde un presidio sociale, un punto di riferimento per gli anziani, un luogo di incontro per i cittadini, un elemento identitario del territorio. La cosiddetta "desertificazione commerciale" sta interessando molte realtà urbane e periferiche italiane, con conseguenze che vanno ben oltre l'aspetto economico.

La proposta introduce le Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), aree nelle quali concentrare incentivi fiscali, agevolazioni economiche e misure di semplificazione amministrativa per favorire la nascita e la permanenza delle attività commerciali e dei servizi di vicinato. È prevista inoltre l'istituzione di un fondo nazionale dedicato e di un osservatorio incaricato di monitorare l'efficacia delle misure adottate.

Ma questa iniziativa offre anche l'occasione per riflettere su un principio fondamentale della nostra Repubblica: il valore dell'articolo 71 della Costituzione italiana.

L'articolo 71 stabilisce infatti che il popolo può esercitare l'iniziativa legislativa mediante la proposta di un progetto di legge sottoscritto da almeno 50.000 elettori. Non si tratta di un semplice strumento procedurale. È una delle più alte espressioni della sovranità popolare prevista dall'articolo 1 della Costituzione.

In un tempo in cui molti cittadini avvertono una distanza crescente dalle istituzioni, la legge di iniziativa popolare rappresenta un ponte tra società civile e Parlamento. È il modo attraverso cui associazioni, professionisti, imprese, lavoratori e semplici cittadini possono contribuire direttamente al dibattito pubblico e proporre soluzioni ai problemi del Paese.

La partecipazione democratica non si esaurisce nel voto. Si realizza anche attraverso l'impegno quotidiano, la raccolta delle firme, il confronto delle idee e la costruzione di proposte concrete per il bene comune.

La proposta sulla rigenerazione urbana del commercio di prossimità va letta proprio in questa prospettiva. Al di là delle valutazioni politiche che ciascuno potrà esprimere, essa rappresenta un esempio di cittadinanza attiva e di democrazia partecipata.

Come ricordava Piero Calamandrei, la Costituzione non è una macchina che si muove da sola. Ha bisogno della partecipazione dei cittadini per vivere e per produrre i suoi effetti.

Ogni firma raccolta non è soltanto un sostegno a una proposta normativa. È un gesto di fiducia nella democrazia e nella possibilità che le comunità possano contribuire direttamente a costruire il proprio futuro.

Perché difendere il commercio di prossimità significa difendere le relazioni umane, la coesione sociale e l'identità dei nostri territori. E partecipare a una legge di iniziativa popolare significa dare concreta attuazione a quel principio costituzionale secondo cui la sovranità appartiene al popolo.