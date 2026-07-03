Neuropsichiatria infantile all'ospedale di Gragnano: «Più assistenza ai bambini e alle famiglie»

A cura della Redazione

Si amplia l'offerta dei servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Asl Napoli 3 Sud con l'apertura di un nuovo Nucleo presso l'ospedale di Gragnano. Una struttura che porta a sei i centri attivi sul territorio e che punta a garantire diagnosi tempestive, percorsi specialistici e un supporto sempre più efficace ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.

A sottolineare l'importanza del nuovo presidio è la presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia.

«Con l'apertura all'ospedale di Gragnano diventano sei i Nuclei di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza aperti nell'Asl Napoli 3 Sud, centri assolutamente necessari. Lo dimostra l'esperienza della struttura "Airone Blu" dell'ospedale Maresca di Torre del Greco che, nata appena nel 2020, ha già preso in carico circa 700 bambini. Il nuovo servizio consentirà ai pazienti dei comuni dei Monti Lattari di accedere direttamente alle prestazioni specialistiche, favorendo diagnosi precoci, interventi multidisciplinari e un sostegno concreto alle famiglie», dichiara Raia.

La presidente della Commissione Sanità evidenzia come il potenziamento dei servizi sanitari sia parte di una strategia più ampia messa in campo dalla Regione Campania per il sostegno alle persone con disabilità e alle famiglie.

«A marzo, con la legge di Bilancio, sono stati stanziati 60 milioni di euro per la disabilità. Successivamente è stato approvato il programma "Inclusione", con una dotazione complessiva di 52 milioni di euro destinati a sostenere le persone con autismo, con disturbi della salute mentale e con altre forme di disabilità. Tra gli interventi previsti figurano il riconoscimento precoce dell'autismo nella fascia 0-3 anni, il potenziamento dei nuclei di neuropsichiatria infantile, il supporto nella delicata fase di transizione tra i 16 e i 21 anni e l'introduzione della figura del tutor a sostegno delle famiglie», spiega Raia.

Agli investimenti si aggiungono ulteriori risorse dedicate all'inclusione sociale e scolastica.

«Sono stati destinati anche 5 milioni di euro aggiuntivi ai progetti del "Dopo di Noi" e 16 milioni di euro per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità nel periodo scolastico 2025-2027. Lo stanziamento si aggiunge agli 8 milioni già previsti, portando l'investimento complessivo a 24 milioni di euro per garantire il diritto allo studio negli istituti di ogni ordine e grado».

Infine, la Regione Campania ha assegnato quasi un milione di euro ai Percorsi Sociali di Comunità, attraverso la Fondazione Campania Welfare, per finanziare attività rivolte ai minori e alle famiglie in condizioni di fragilità, tra cui supporto scolastico, sportelli psicologici, laboratori inclusivi, teatro e attività sportive dedicate anche ai ragazzi con disabilità.