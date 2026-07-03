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Torre Annunziata, l'Associazione ABC dona 20 arbusti all'Istituto Marconi

Torre Annunziata, l'Associazione ABC dona 20 arbusti all'Istituto Marconi

Associazione ABC: questa mattina i referenti sono intervenuti all’Istituto Superiore Marconi di Torre Annunziata per seguire la piantumazione gratuita di 20 arbusti forniti dal Vivaio Le Tore di Sorrento. L’iniziativa, promossa da Murolo, ha coinvolto docenti e personale scolastico.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Un gesto concreto a favore dell'ambiente e della sensibilizzazione delle nuove generazioni. Questa mattina i referenti dell'Associazione ABC, Antonio Murolo e Ciro Gagliardi, si sono recati presso l'Istituto Superiore Marconi di Torre Annunziata per assistere e verificare la piantumazione di 20 arbusti, richiesti al Vivaio Le Tore di Sorrento: 10 pini e 10 piante arboree destinate ad arricchire gli spazi verdi dell'istituto.

L'iniziativa, realizzata a titolo completamente gratuito per la scuola e per il territorio, nasce dalla volontà del referente dell'Associazione ABC, avvocato Antonio Murolo, ed è stata accolta con grande entusiasmo dall'avv. Carmela Nappo, già assessore alla Cultura del Comune di Torre Annunziata, e dalla dirigente scolastica prof. Agata Esposito, che hanno sostenuto fin da subito il progetto.

«Si tratta di un'importante iniziativa di sensibilizzazione ed educazione ambientale, realizzata a titolo completamente gratuito. Non posso che ringraziare l’ex assessore e la dirigente scolastica, che con entusiasmo, passione e amore per l'ambiente hanno creduto fin da subito in questo progetto, sostenendolo con convinzione», ha dichiarato Antonio Murolo.

L'intervento rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra associazionismo, istituzioni e mondo della scuola, con l'obiettivo di promuovere una maggiore cultura della tutela ambientale e valorizzare gli spazi scolastici attraverso nuove aree verdi.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai docenti, ai collaboratori scolastici e agli assistenti tecnici dell'Istituto Superiore Marconi, che hanno offerto volontariamente il loro prezioso contributo durante le operazioni di piantumazione, contribuendo alla riuscita dell'iniziativa e dimostrando un forte senso di appartenenza e attenzione verso il patrimonio ambientale della scuola.

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