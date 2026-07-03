Torre Annunziata, l'Associazione ABC dona 20 arbusti all'Istituto Marconi

A cura della Redazione

Un gesto concreto a favore dell'ambiente e della sensibilizzazione delle nuove generazioni. Questa mattina i referenti dell'Associazione ABC, Antonio Murolo e Ciro Gagliardi, si sono recati presso l'Istituto Superiore Marconi di Torre Annunziata per assistere e verificare la piantumazione di 20 arbusti, richiesti al Vivaio Le Tore di Sorrento: 10 pini e 10 piante arboree destinate ad arricchire gli spazi verdi dell'istituto.

L'iniziativa, realizzata a titolo completamente gratuito per la scuola e per il territorio, nasce dalla volontà del referente dell'Associazione ABC, avvocato Antonio Murolo, ed è stata accolta con grande entusiasmo dall'avv. Carmela Nappo, già assessore alla Cultura del Comune di Torre Annunziata, e dalla dirigente scolastica prof. Agata Esposito, che hanno sostenuto fin da subito il progetto.

«Si tratta di un'importante iniziativa di sensibilizzazione ed educazione ambientale, realizzata a titolo completamente gratuito. Non posso che ringraziare l’ex assessore e la dirigente scolastica, che con entusiasmo, passione e amore per l'ambiente hanno creduto fin da subito in questo progetto, sostenendolo con convinzione», ha dichiarato Antonio Murolo.

L'intervento rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra associazionismo, istituzioni e mondo della scuola, con l'obiettivo di promuovere una maggiore cultura della tutela ambientale e valorizzare gli spazi scolastici attraverso nuove aree verdi.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai docenti, ai collaboratori scolastici e agli assistenti tecnici dell'Istituto Superiore Marconi, che hanno offerto volontariamente il loro prezioso contributo durante le operazioni di piantumazione, contribuendo alla riuscita dell'iniziativa e dimostrando un forte senso di appartenenza e attenzione verso il patrimonio ambientale della scuola.