Torre Annunziata, torna la Festa del Carmine: tre giorni tra musica, street food e tradizione

A cura della Redazione

Musica, tradizione, fede e sapori si incontrano nella Festa del Carmine, in programma dal 17 al 19 luglio presso il Santuario dello Spirito Santo di Torre Annunziata. Una tre giorni patrocinata dal Comune che unirà momenti religiosi e appuntamenti di spettacolo, trasformando via Federico Talamo in un luogo di aggregazione per cittadini e visitatori.

Il programma prenderà il via venerdì 17 luglio, con l'esibizione di Gerardo Pinto, accompagnata dall'animazione musicale della Directory House di Franco e Mario Trani.

Sabato 18 luglio sarà invece la volta della cantante Ida Rendano, protagonista della seconda serata di musica dal vivo, sempre con inizio alle ore 20.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti gli stand di street food, con pizza, pasta e fagioli con cozze, gelati, birra, vino e altre specialità, offrendo ai partecipanti l'opportunità di vivere un'atmosfera di festa all'insegna della convivialità.

Il momento più atteso sarà domenica 19 luglio, quando alle 20 si svolgerà la solenne processione della Madonna del Carmine, seguita dal tradizionale spettacolo pirotecnico, che concluderà i festeggiamenti.

L'iniziativa punta a valorizzare una delle ricorrenze più sentite della comunità oplontina, coniugando il programma religioso con quello civile in un appuntamento capace di coinvolgere famiglie, giovani e fedeli.

L'appuntamento è in via Federico Talamo, presso il Santuario dello Spirito Santo, per tre serate dedicate alla musica, alla gastronomia e alla tradizione popolare nel cuore di Torre Annunziata.