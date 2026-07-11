L'ultimo applauso a Peppino Di Capri, poeta dell'amore e della melodia italiana

Ci sono artisti che attraversano il tempo senza mai appartenere davvero a un'epoca. Peppino Di Capri era uno di loro. La sua voce elegante, il pianoforte accarezzato con naturale raffinatezza e quella capacità unica di trasformare una melodia in un'emozione hanno accompagnato intere generazioni, diventando la colonna sonora di milioni di storie d'amore.

Con brani immortali come Champagne, Roberta, Nun è peccato, Luna caprese e tante altre pagine indimenticabili della musica italiana, Peppino Di Capri ha saputo raccontare i sentimenti più autentici con uno stile inconfondibile, fatto di classe, misura e poesia. Le sue canzoni hanno unito fidanzati, accompagnato matrimoni, fatto ballare piazze e sale da concerto, custodendo i ricordi più belli di un Paese intero. Per chi, come me, è cresciuto ascoltandolo attraverso gli occhi e il cuore dei propri amati genitori, Peppino non è stato soltanto un grande cantante. È stato un compagno di viaggio, una presenza familiare, una voce capace di riportare alla memoria i giorni della giovinezza, le domeniche in famiglia, i sorrisi, gli abbracci e quella spensieratezza che la sua musica riusciva sempre a evocare.Dietro il grande artista si celava un uomo semplice, garbato, mai sopra le righe, profondamente legato alla sua amata Capri, isola che ha portato nel nome e nel cuore, facendola conoscere e amare in ogni angolo del mondo.

Peppino Di Capri ha rappresentato e rappresenta una delle pagine più nobili della canzone italiana. Un interprete raffinato, un musicista di rara sensibilità, un simbolo di quella Napoli che conquista con il talento, la cultura e la bellezza delle sue melodie.

La sua eredità artistica continuerà a vivere nelle sue canzoni, perché la grande musica non conosce il tempo. Rimane nei ricordi, nelle emozioni e nei cuori di chi, almeno una volta nella vita, si è innamorato ascoltando una sua melodia.

E’ proprio questo il destino riservato ai grandi: non smettere mai di emozionare.