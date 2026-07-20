Ondata di caldo in Campania, allerta prorogata fino a mercoledì

A cura della Redazione

Prosegue l'emergenza caldo in Campania. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione ha prorogato fino alle ore 13 di mercoledì il vigente avviso di criticità per ondate di calore, alla luce delle previsioni meteorologiche che indicano il persistere di condizioni climatiche particolarmente gravose.

Le temperature continueranno a mantenersi ben al di sopra delle medie del periodo, con valori superiori di 4-5 gradi rispetto alla norma stagionale. A rendere ancora più pesante la situazione sarà l'elevato tasso di umidità, che nelle ore diurne potrà superare il 60-70%, mentre durante la notte raggiungerà anche l'80%, in un contesto caratterizzato da scarsa ventilazione.

La Protezione Civile rinnova l'invito ai cittadini ad adottare comportamenti prudenti: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, limitare l'esposizione diretta ai raggi solari, rinviare le attività fisiche all'aperto e ridurre gli spostamenti in auto se non indispensabili.

Massima attenzione è raccomandata per le categorie più esposte ai rischi del caldo intenso, in particolare anziani, bambini, persone affette da patologie cardiovascolari e soggetti con condizioni di salute precarie. È fondamentale mantenere gli ambienti ben ventilati, bere acqua con regolarità per prevenire la disidratazione e non sottovalutare i sintomi legati al caldo eccessivo.

L'appello riguarda anche gli animali domestici, che devono avere sempre a disposizione acqua fresca e zone d'ombra. Nel frattempo, le amministrazioni locali sono invitate a mantenere attive tutte le misure di assistenza e monitoraggio previste per la tutela delle fasce più fragili della popolazione fino al termine dell'allerta.