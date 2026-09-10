YMA-latte

West Nile: nel 2026 zero casi registrati nei 57 Comuni Asl Na 3 Sud

West Nile: nel 2026 zero casi registrati nei 57 Comuni Asl Na 3 Sud

E' una malattia virale trasmessa principalmente dalla puntura di zanzare infette del genere Culex

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Prosegue l’attività di sorveglianza e prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud per contrastare la diffusione della west nile disease. Nel 2026, ad oggi, non sono stati registrati casi di infezione nell’uomo nei 57 Comuni del territorio aziendale.

Il dato rappresenta un elemento positivo nel quadro della sorveglianza sulle arbovirosi, soprattutto alla luce della circolazione del virus registrata negli ultimi anni. Nel corso del 2025, infatti, nel territorio dell’Asl Napoli 3 Sud erano stati accertati 60 casi nell’uomo.

La west nile disease è una malattia virale trasmessa principalmente dalla puntura di zanzare infette del genere Culex, particolarmente attive dal tramonto all’alba. Nella maggior parte dei casi l’infezione non provoca sintomi o si manifesta con disturbi lievi e simil-influenzali; solo una piccola percentuale può sviluppare forme neurologiche più gravi, soprattutto nelle persone anziane e nei soggetti fragili.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Per mantenere elevato il livello di attenzione, l’Asl Napoli 3 Sud ha attivato una task force multidisciplinare secondo il modello One Health, mettendo in rete competenze sanitarie, veterinarie, entomologiche e ambientali. L’obiettivo è individuare tempestivamente eventuali segnali di circolazione virale, identificare le aree di possibile esposizione e orientare gli interventi di prevenzione.

Sono stati inoltre programmati e avviati interventi di disinfestazione nei 57 Comuni del territorio di competenza e una campagna di informazione rivolta alla cittadinanza, alle amministrazioni comunali, agli operatori sanitari e agli stakeholder.

Particolare attenzione è stata posta anche agli eventi pubblici: in occasione di manifestazioni, sagre, feste popolari e altre iniziative all’aperto sono previsti specifici interventi di disinfestazione straordinaria preventiva, quale requisito per il rilascio del nulla osta sanitario.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE