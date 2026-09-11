Torre Annunziata, cambia il dirigente del Commissariato: arriva Domenico Avallone

Cambio della guardia alla guida del Commissariato di Polizia di Stato di Torre Annunziata. Francesco Cerciello lascia l'incarico nella città oplontina per assumere la direzione del Commissariato di Castellammare di Stabia. Al suo posto arriva Domenico Avallone (a sinistra nella foto).

Un avvicendamento che interessa due importanti presidi di sicurezza dell'area vesuviana e stabiese, territori nei quali l'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità riveste un ruolo particolarmente delicato.

Cerciello lascia Torre Annunziata

Per Francesco Cerciello si apre dunque una nuova esperienza professionale a pochi chilometri da Torre Annunziata. Il dirigente, dopo aver guidato il Commissariato oplontino, assumerà lo stesso incarico a Castellammare di Stabia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Durante la sua permanenza a Torre Annunziata, Cerciello ha operato in una realtà complessa, caratterizzata da un'intensa attività di controllo del territorio e da numerose operazioni di polizia giudiziaria.

Il trasferimento a Castellammare rappresenta per lui una nuova e importante responsabilità in un'altra città strategica dell'area metropolitana di Napoli.

Domenico Avallone nuovo dirigente del Commissariato

A raccogliere il testimone sarà Domenico Avallone, napoletano, che torna in Campania dopo l'esperienza maturata in Veneto, dove ha guidato il Commissariato di Polizia di Verona.

Avallone vanta una lunga esperienza nella Polizia di Stato. Già nel 2013 il suo nome figurava nella riorganizzazione degli uffici della Questura di Napoli, quando fu destinato a rafforzare l'Ufficio Prevenzione Generale.

Ora il ritorno nella sua regione e l'incarico alla guida del Commissariato di Torre Annunziata.

Una città che richiede una forte presenza dello Stato

Il nuovo dirigente arriva in una fase particolarmente significativa per Torre Annunziata. La città è chiamata a proseguire un difficile percorso di riscatto e di riaffermazione della legalità, nel quale la presenza delle forze dell'ordine rappresenta un punto di riferimento fondamentale.

Il Commissariato di Torre Annunziata svolge da sempre un ruolo centrale nel controllo del territorio, nella prevenzione dei reati e nel contrasto alla criminalità organizzata e comune, operando in stretto raccordo con la Procura della Repubblica e con le altre forze dell'ordine.

Per Domenico Avallone si apre quindi una sfida impegnativa: garantire continuità all'azione svolta negli ultimi anni e rafforzare ulteriormente il rapporto tra Polizia di Stato, istituzioni e cittadini.

A Francesco Cerciello va il saluto della città per il lavoro svolto a Torre Annunziata; a Domenico Avallone l'augurio di buon lavoro per il nuovo e delicato incarico.