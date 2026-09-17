Circumvesuviana, svolta dal 17 ottobre: 10 nuovi treni e 192 corse al giorno tra Napoli e Torre Annunziata

Una piccola rivoluzione per chi ogni giorno utilizza la Circumvesuviana. Dal 17 ottobre entrerà in vigore il nuovo programma di esercizio delle Linee Vesuviane di Eav e contemporaneamente saranno messi progressivamente in servizio dieci nuovi elettrotreni ETR 300.

Ma per i pendolari di Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano la novità più importante riguarda soprattutto il nuovo orario: aumenteranno le corse e verrà introdotto un sistema cadenzato, con partenze più semplici da ricordare.

Da 224 a 280 corse al giorno

L'offerta complessiva della Circumvesuviana passerà dalle attuali 224 a 280 corse giornaliere, 56 in più. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il sistema abbandonerà inoltre l'attuale cadenza di 36 minuti per adottare una frequenza base ogni 30 minuti, con partenze agli stessi minuti nell'arco della giornata.

Nel dettaglio saranno programmate 68 corse Napoli-Sorrento, 66 Napoli-Torre Annunziata, 58 Napoli-Poggiomarino, 60 Napoli-Sarno e 28 Volla-Baiano. La nuova offerta garantirà ogni giorno oltre 171mila posti complessivi sui treni, di cui quasi 40mila a sedere, con circa 9.300 chilometri percorsi quotidianamente.

Torre Annunziata al centro del nuovo sistema

Particolarmente interessante per il territorio oplontino è la riorganizzazione del tratto Napoli-Torre Annunziata.

Considerando le diverse direttrici che percorrono questa tratta, saranno complessivamente 192 le corse giornaliere tra Napoli e Torre Annunziata. Per San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano Scavi e Torre del Greco il nuovo assetto punta a garantire complessivamente un treno ogni 10 minuti.

Sono inoltre previste 33 corse accelerate per senso di marcia sulla Napoli-Torre Annunziata e 29 sulla Napoli-Poggiomarino.

Napoli-Sorrento, tornano le fermate a Torre Annunziata

Cambia anche uno degli aspetti che negli ultimi tempi aveva provocato maggiori discussioni tra gli utenti dell'area vesuviana.

Sulla Napoli-Sorrento saranno previste 34 corse dirette per ciascun senso di marcia, che effettueranno fermate a San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano Scavi, Torre del Greco e Torre Annunziata.

Il tempo previsto per percorrere l'intera Napoli-Sorrento sarà di circa 75 minuti. Secondo quanto spiegato dall'assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo, il recupero di circa dieci minuti derivante dalla rimozione di alcuni rallentamenti consentirebbe di aggiungere le fermate intermedie senza aumentare la durata complessiva del viaggio.

Dieci nuovi ETR 300, poi ne arriveranno altri 46

L'altra grande novità riguarda i treni. Entro il 17 ottobre saranno in esercizio dieci nuovi ETR 300, prima parte di una fornitura complessiva di 56 convogli.

Gli altri 46 treni sono ancora in fase di fornitura e dovrebbero entrare progressivamente in servizio man mano che saranno consegnati e omologati. L'amministratore unico di Eav Pietro Diamantini ha spiegato che l'azienda sta cercando di accelerare il cronoprogramma delle consegne.

I nuovi convogli sono destinati a sostituire progressivamente una flotta fortemente invecchiata: prima di questo rinnovo erano disponibili circa 50 treni per servire 140 chilometri di rete, sei linee e 96 stazioni.

Più autobus nella Penisola Sorrentina

La riorganizzazione riguarderà anche l'interscambio ferro-gomma. La linea autobus 008 Meta-Massa Lubrense dovrebbe passare da una corsa ogni 20 minuti a una ogni 15, mentre per le circolari 009 di Vico Equense la frequenza dovrebbe passare da 30 a 15 minuti.

Dal 17 ottobre, dunque, per la Circumvesuviana si apre una verifica importante: sulla carta il nuovo programma promette più treni, più corse e orari più facili da ricordare. Per i pendolari dell'area vesuviana, però, il vero banco di prova sarà capire se l'aumento dell'offerta si tradurrà anche in maggiore puntualità e regolarità quotidiana del servizio.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook