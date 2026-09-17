Eventi nell'area vesuviana, cosa fare giovedì 17 settembre: da Peppe Servillo a Daniele Silvestri

Una serata particolarmente ricca di appuntamenti quella di giovedì 17 settembre nell’area vesuviana. Da Torre Annunziata a Pompei, passando per Torre del Greco e Castellammare di Stabia, il programma propone concerti, spettacoli e iniziative dedicate alle tradizioni del territorio.

Torre Annunziata – Peppe Servillo con “Napulitanata”

Alle 21 nella Villa Comunale di Torre Annunziata arriva Peppe Servillo con Napulitanata, spettacolo dedicato alla grande tradizione musicale napoletana.

L'appuntamento rientra nel cartellone “Ri-Vivi Torre Annunziata”, promosso nell'ambito degli Eventi Metropolitani 2025-2026. Il programma proseguirà venerdì 18 settembre, sempre alle 21, con Mario Maglione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Torre Annunziata – “Pizza e Mare” al Lido Azzurro

Sempre a Torre Annunziata torna “Pizza e Mare”, la cena d'autore organizzata sulla terrazza del Lido Azzurro.

Protagonisti della serata saranno Michele Celoro, Peppe Vitiello e Antonio De Martino, con pizze gourmet ispirate ai sapori del mare. Il dessert sarà affidato al maestro gelataio Davide Botti. L'evento è a numero limitato e con prenotazione obbligatoria.

Torre del Greco – Al via il Festival del Mare

A Torre del Greco prende il via oggi il Festival del Mare, nella zona della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo.

Si comincia alle 19 con l'apertura degli stand e gli artisti di strada. Alle 20 è prevista la parata della Banda Acmt.

Nel corso della serata si alterneranno Anima Sirena danzatrice, Masaniello e Berardina e la Posteggia Nova, con un concerto dedicato alla canzone classica napoletana. In programma anche una rievocazione storica de Il Gazebo Rosa e “Vox Popoli – Cunti e canti della tradizione orale” con Antonio Quartuccio. Il Festival proseguirà venerdì e con ulteriori iniziative fino a dicembre.

Pompei – Daniele Silvestri in concerto al Teatro Grande

Uno degli appuntamenti di maggiore richiamo della serata è a Pompei. Alle 21 Daniele Silvestri si esibirà nel Teatro Grande degli Scavi.

Il cantautore sarà accompagnato da Marco Santoro e Davide Savarese. Il concerto è in programma dalle 21 alle 23 e per assistervi è necessario acquistare il biglietto.

Castellammare – Doppio concerto per Ethnos

A Castellammare di Stabia fa tappa invece Ethnos, il festival internazionale dedicato alla world music.

La location è la Chiesa del Santissimo Gesù e Maria, in via del Gesù. Alle 20.30 si esibirà Brónagh Slevin, artista irlandese che unisce voce e violoncello mescolando influenze folk, elettroniche e mediterranee.

Alle 21.30 spazio alla cantante catalana Magalí Sare e al musicista Manel Fortià, con un progetto che attraversa differenti generi e tradizioni musicali. L'ingresso indicato dagli organizzatori è di 5 euro.

San Gennaro Vesuviano – Sagra della pasta e patate con provola

A San Gennaro Vesuviano è segnalata per questa sera anche la terza Sagra della Pasta e Patate con Provola, con inizio alle 19.30. L'appuntamento punta sulla tradizione gastronomica campana e completa un giovedì particolarmente ricco di iniziative nell'area vesuviana.

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