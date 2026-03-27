A cura della Redazione

Dopo il successo della prima edizione, torna il 19 aprile la “Traversata delle Sirene”, la gara riservata alle imbarcazioni di altura e sportboat

con partenza e arrivo a Castellammare di Stabia, che attraverserà la Penisola Sorrentina e doppierà lo scoglio di Rovigliano regalando per il secondo anno consecutivo uno spettacolo unico in uno dei tratti più suggestivi del Golfo di Napoli.

Anche quest’anno la regata, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Castellammare di Stabia, dall’associazione Porto Borbonico di Stabia e da Borgo Antico Stabia, godrà del patrocinio della Città di Castellammare di Stabia, della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il percorso della gara si snoda lungo 13 miglia nautiche, con partenza prevista alle ore 11.00 nello specchio d’acqua antistante il porto di Castellammare. Confermato anche il Villaggio del Mare, che sarà attivo tra sabato 18 e domenica 19 aprile. L’evento coinciderà inoltre con il consueto appuntamento del Mercato della Terra di Slow Food in Villa Comunale, in programma ogni terza domenica del mese: protagonista dell'appuntamento il carciofo di Schito.

«La Traversata delle Sirene è il segno concreto di un percorso che Castellammare di Stabia sta portando avanti per riscoprire e rafforzare il proprio legame con il mare. Un mare tornato ad essere protagonista della vita cittadina non solo come risorsa naturale ma come spazio di aggregazione, sport e sviluppo turistico. Il successo della prima edizione e la conferma di questa seconda ci dimostrano che siamo sulla strada giusta”, dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e l’assessore al Turismo e allo Sport Nunzia Acanfora.