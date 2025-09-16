A cura della Redazione

Fantasia, colori, musica e teatro: è partita con grande successo la rassegna "Torre in fiaba", iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella, con l’obiettivo di trasformare per tre sabati pomeriggio Villa Macrina in un luogo magico per bambini e famiglie.

Il primo appuntamento ha registrato una partecipazione entusiasta, con tantissimi piccoli ospiti coinvolti nei laboratori creativi e nello spettacolo all’aperto che ha chiuso la giornata.

L’iniziativa – realizzata dal Comune in collaborazione con La Fabbrica del Divertimento, a cura del settore Cultura diretto dal dott. Gaetano Camarda e finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli – proseguirà sabato 20 settembre, con un nuovo tema: “La fiaba classica: stravaganti riletture tra arte, musica e teatro”.