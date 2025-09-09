Arte, musica, teatro e tanto divertimento per i più piccoli. È “Torre in fiaba”, la rassegna promossa dal Comune di Torre del Greco con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli, che animerà per tre sabati consecutivi gli spazi di Villa Macrina.
L’iniziativa, curata dal settore Cultura con il supporto de La Fabbrica del Divertimento, propone tre aree tematiche: laboratori artistici all’aperto, concerti interattivi nella sala matrimoni e spettacoli teatrali su un palco dedicato. Non mancherà un angolo per la lettura di fiabe.
Si parte sabato 13 settembre con “Natura da fiaba”, proseguendo il 20 settembre con “La fiaba classica” e chiudendo il 27 settembre con “Fiabe dal mare”. Ogni giornata prevede laboratori e concerti alle 17.30, seguiti da uno spettacolo teatrale alle 18.30, firmato Il Teatro nel Baule.
“Torre in fiaba” è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per agevolare le famiglie, sarà disponibile gratuitamente il parcheggio dell’istituto comprensivo Angioletti.
