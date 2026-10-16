Torre del Greco, successo per la presentazione del libro Carmela al Circolo Nautico

A cura della Redazione

Una sala gremita e una grande attenzione alle parole dei relatori hanno caratterizzato la presentazione al Circolo Nautico di Torre del Greco del libro “​Carmela’’, scritto da Stefania Spisto. Insieme all’autrice, al tavolo erano sedute la professoressa Elena Bianco e la dottoressa Maria Rosaria Monsurrò.

Ad aprire la serata è stata la consigliera del sodalizio, Anna Martorano, che ha spiegato come “l’intento del circolo era quello di far conoscere un’opera che, affrontando i temi legati al periodo fascista, intende aprire uno spaccato sulla provincia di Napoli di quegli anni, in particolare sulla vicina città di Boscoreale, attraverso gli amori contrastati e ciò che ruota attorno alla figura di Carmela”.

Di impatto l’introduzione, affidata a Elena Bianco, promotrice dell’iniziativa: “Ci tenevo a presentare a Torre del Greco il lavoro di Stefania Spisto, un volume che riesce a toccare profondamente le nostre corde interiori. Amo la scrittura e, come ripeto spesso, nasco maestra e morirò maestra’’. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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‘’Sapere che anche Stefania è insegnante - prosegue la professoressa - è stata una spinta ulteriore, oltre al fatto che ha fondato e presiede dal 2011 ‘Il Quaderno Edizioni’".

“Altro proposito importante, che Stefania ripete spesso, è quello di voler avvicinare quante più persone alla lettura. È il suo primo romanzo, ma vi garantisco che scorre veloce ed è capace di richiamare grandi autori, come ad esempio Manzoni e Leopardi”, conclude l'insegnante.

‘’Quando si scrive un libro – sottolinea invece l’autrice – si è mossi da tanti aspetti. Volevo scrivere per i ragazzi, per far comprendere loro come la libertà non va mai data per scontata e come la vita di una donna poteva essere condizionata durante gli ultimi anni del ventennio fascista, periodo nel quale è ambientato il racconto. Nel 1936 a Boscoreale il tempo scorreva lento: si conoscevano bene le cose da evitare e le ragazze pensavano al matrimonio come obiettivo per essere felici”.

“Ho voluto raccontare quegli anni attraverso una ragazza di 13 anni - prosegue Spisto - con l’intento di dare voce a persone che non hanno compiuto gesti eroici ma hanno avuto la forza di scegliere da che parte stare”.