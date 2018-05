A cura della Redazione

Incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze, a Torre Annunziata.

In via Vittorio Veneto, direzione Pompei, nei pressi della farmacia Torre Sud, un Citroen C3 ha sbandato andando ad infrangersi contro un'altra vettura in sosta sulla carreggiata.

Il sinistro pare sia stato provocato dalla rottura di un braccetto della ruota anteriore destra, completamente uscita fuori asse. Non c'è stato alcun ferito, per fortuna. Solo tanto spavento per il conducente dell'auto.

Sul posto si sono portati i carabinieri.

