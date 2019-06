A cura della Redazione

Un 28enne di Napoli, ma residente in provincia di Latina, è stato tratto in arresto per atti persecutori dai carabinieri della Stazione di Portici.

Il soggetto era già sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Napoli a seguito dell’aggravamento dell’allontanamento dalla casa familiare che i carabinieri gli avevano notificato dopo un arresto in flagranza nel dicembre 2018.

I militari lo hanno bloccato sotto casa dell'ex moglie dove aveva preso a suonare insistentemente al citofono per minacciarla.

All’arrivo dei militari, chiamati dalla vittima, ha provato a nascondersi dietro un’auto parcheggiata nei pressi del condominio ma è stato bloccato e tratto in arresto e condotto in carcere.