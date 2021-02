A cura della Redazione

Sono 114 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Al contempo si registrano anche 58 guarigioni (i dati si riferiscono al 6 e 7 febbraio).

Sale a 836 il numero di cittadini attualmente positivi: 822 posti in isolamento domiciliare e 14 ricoverati.

Sale a 2.638 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 1.766 guarite e 36 decedute.

Dall'inizio dell'anno sono risultati positivi 1.239 cittadini.

Vista la criticità della situazione, sicuramente il sindaco Ascione opterà per altre restrizioni (una nuova ordinanza è attesa per oggi) e per la chiusura delle scuole, ma difficilmente manterrà i vincoli per bar e ristoranti, visto che il Comune non dispone di risorse per elargire eventuali ristori.