A cura della Redazione

Omicidio Cerrato. Emergono i primi particolari sull’assassinio del 61enne avvenuto ieri sera all’interno di un garage in via IV Novembre a Torre Annunziata.

IL FATTO: L’uomo stava cambiando le ruote all’auto della figlia, precedentemente vandalizzate da ignoti, quando sono sopraggiunti gli assalitori.

Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori sarebbero stati in 5, di cui 2 armati di coltello e di crick. Si ipotizza che la figlia del 61enne abbia parcheggiato l’auto in un posto occupato da una sedia e che tale “sgarro” andasse punito. All’arrivo del padre, i cinque, probabilmente in agguato, lo hanno prima accerchiato e poi incominciato ad infierire su di lui a colpi di crick. Ma il colpo fatale, anche se solo l’esame autoptico potrà confermarlo, è stato una pugnalata in pieno petto. A questo punto gli aggressori sono scappati via lasciando l’uomo sanguinante a terra e la figlia 21enne nella disperazione.

LE INDAGINI: Fino a notte inoltrata la ragazza è stata sentita dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, alla guida del maggiore Simone Rinaldi, per attingere informazioni e iniziare la caccia agli autori dell’efferato delitto. Secondo le ultime notizie, i fuggitivi avrebbero le ore contate.