Dellitto Cerrato. Oggi nella caserma dei Carabinieri di Castellammare di Stabia si è svolto l'incidente probatorio. Maria Adriana Cerrato, la figlia di Maurizio assassinato il 19 aprile scorso a Torre Annunziata, è stata ascoltata dal Pm Giuliana Moccia e dal Gip Mariaconcetta Criscuolo.

Assistita dall’avvocato Giovanni Verdoliva, la ragazza ha ricostruito attimo per attimo quei drammatici momenti e riconosciuto i quattro presunti killer, presenti in caserma e accompagnati dalla polizia penitenziaria, che aggredirono e poi ammazzarono con una coltellata in pieno petto suo padre.

Maria Adriana, però, non ha saputo dire chi dei quattro, tra Giorgio e Domenico Scaramella, Antonio Cirillo e Antonio Venditto, avrebbe inferto la coltellata fatale. L'incidente probatorio è durato 4 ore.