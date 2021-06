A cura della Redazione

In riferimento alla notizia edita dal Giornale "Il Mattino" che titola: "Campania contagi sotto controllo ma è boom della variante Delta", nella quale si fa riferimento ad in focolaio nella città di Torre del Greco, e, in considerazione delle erronee informazioni che stanno circolando sui social nelle ultime ore, il sindaco Giovanni Palomba, ha immediatamente cintattato le Autorità sanitarie del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Na 3 Sud.

Dal confronto è emersa innanzitutto l'infondatezza della notizia che ricondurrebbe il focolaio ad un palestra della città di Torre del Greco. In realtà, come dallo stesso articolo chiarito, si tratterebbe di una palestra della città di Agerola e i due nuclei familiari coinvolti, non appartengono al territorio comunale torrese.

Nella città di Torre del Greco, invece, dei 78 cittadini complessivamente positivi al COVID-19, si precisa che 44 sono quelli colpiti da variante Delta, dei quali attualmente 12 sono guariti e 32 sono ancora positivi; di questi 32 solo 7 avevano ricevuto somministrazione vaccinale soltanto della prima dose.

L' ASL, inoltre, precisa trattarsi di soggetti in condizioni non gravi e perfettamente sotto monitoraggio e controllo costante dell'Azienda Sanitaria Locale.