E’ reo confesso l’omicida di Maurizio Cerrato, il 61enne accoltellato la sera del 19 aprile scorso in via IV Novembre a Torre Annunziata..

Si tratta di Antonio Cirillo, 33 anni, già in carcere insieme ai fratelli Domenico e Giorgio Scaramella. Stamattina, poi, è finito in cella anche il padre Francesco, 67 anni, il quarto uomo che mancava all’appello, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale oplontino su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Le analisi dei filmati della videosorveglianza del parcheggio, teatro dell’omicidio, che erano stati volutamente cancellati subito dopo l’omicidio, ma che sono stati recuperati attraverso una consulenza tecnica informatica, insieme all’interrogatorio di alcuni testimoni e attraverso le intercettazioni telefoniche, hanno consentito di ricostruire compiutamente i singoli momenti dell’azione delittuosa e di pervenire all’individuazione del quarto componente del gruppo omicida.

Con l’odierno arresto possono ritenersi definitivamente identificate ed assicurate alla giustizia tutte le persone che hanno partecipato all’omicidio di Maurizio Cerrato.