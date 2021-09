A cura della Redazione

Spaventoso incidente nella notte a Torre Annunziata: un’auto sfonda le vetrine del McDonald’s, nel centro commerciale Maximall Oplonti, nei pressi di via Settetermini.

L’episodio, che è avvenuto nel cuore della notte , non ha avuto fortunatamente alcuna ripercussione sulle persone. Danneggiata la struttura del locale.

Sul posto è giunta un’autombulanza ed una pattuglia dei carabinieri.

Il conducente è attualmente ricoverato. Non si conoscono le cause esatte dell’incidente. Si ipotizza che il fatto possa esser dovuto ad un malore del guidatore oppure all’elevata velocità di una manovra azzardata per uscire dal parcheggio del centro commerciale.