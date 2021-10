A cura della Redazione

Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata a Pompei e San Giuseppe Vesuviano. Grazie alla preziosa collaborazione dei militari del Nucleo Cinofili di Sarno sono 84 le persone identificate e 44 i veicoli passati al setaccio.

G. N., 47enne di Torre Annunziata, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.

Risponderà, invece, di furto aggravato un 53enne di Poggiomarino sorpreso a Pompei dopo aver rubato in un negozio alcuni articoli per il bricolage.

Un 46enne di Terzigno è stato denunciato per porto abusivo di armi. Nelle sue tasche un tirapugni e nella sua auto un bastone di legno di 60 cm.

Non manca la droga. Un 25enne di origini marocchine è stato denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Addosso i carabinieri gli hanno trovato 7 grammi e mezzo di hashish già suddivisi in stecchette.

Sono 17 le violazioni contestate agli svariati ambulanti sorpresi a vendere - senza licenza - oggetti di vario genere davanti agli ingressi del Parco Archeologico di Pompei. L’importo complessivo delle sanzioni supera i 17mila euro.

Infine, 2 i giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga.