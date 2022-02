A cura della Redazione

Didattica a distanza per gli alunni della scuola dell'infanzia del IV Circolo Didattico "Carlo Nunziante Cesaro" di Torre Annunziata, ubicata in via Vittorio Veneto. Il Covid, questa volta, non c'entra.

L'Ufficio tecnico del Comune oplontino ha, infatti, effettuato un sopralluogo che ha interessato il piano seminterrato e la palestra, dal quale sono emerse alcune criticità. Nel primo, che ospita proprio la scuola dell'infanzia, si riscontranto ancora straripamenti delle acque di scarico provenienti dai bagni nonostante, precisa una nota dell'UTC, «il 26 e 28 gennaio siano stati effettuati due interventi di espurgo. Ne consegue - prosegue nella sua relazione il dirigente, l'architetto Gino Di Donna - l'inagibilità degli spazi - aule, corridoi, servizi igienici - interessati direttamente dal fenomeno e di quelli dell'intero piano a causa dell'esterzi del cattivo odore».

Nella palestra, invece, sono ravvisabili segni di infiltrazione sia al centro del soffitto che in corrispondenza di una finestra.

«Risulta dunque - conclude la nota dell'Ufficio Tecnico - interdire temporaneamente, e fino alla esecuzione degli interventi, l'uso di tutto il piano seminterrato e della palestra ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità».

Preso atto delle disposizioni dell'UTC, la dirigente scolastica, professoressa Maria Pisciuneri, ha emanato la circolare con la quale vengono sospese le attività didattiche in presenza per gli alunni dell'Infanzia a partire dal 2 febbraio e fino al completamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi.