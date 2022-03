A cura della Redazione

Misura cautelare per dieci persone indiziate, a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi.

Quattro le persone finite in carcere, una ai domiciliari, per una disposto il divieto di dimora nel Comune di San Gennaro Vesuviano, per un’altra l’obbligo di dimora a Benevento e per tre l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della DDA, sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnai di Nola.

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma di Palma Campania, hanno permesso di smantellare una rete che gestiva una fiorente attività di spaccio tra San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Poggiomarino e Benevento. Le droghe principalmente vendute erano cocaina, marijuana e hashish.

Nel corso delle investigazioni, sono state già tratte in arresto, in flagranza altre quattro persone, sequestrata un’arma clandestina e sequestrate sostanze stupefacenti.