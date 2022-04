A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando provinciale Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città oplontina. Presidiatevia De Simone, piazza Papa Giovanni XXIII, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello, via Settetermini, via Vittorio Veneto e via Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 78 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 42 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro, e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per guida con patente scaduta, mancata copertura assicurativa e mancanza della revisione periodica; sono state altresì controllate 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Inoltre, i poliziotti hanno identificato un 47enne rumeno e lo hanno arrestato in esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso il 17 aprile 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 5 mesi e 28 giorni di reclusione per furto aggravato commesso a Castellamare di Stabia nel 2015.

Infine, i finanzieri hanno sanzionato sul Lungomare Oplonti una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di una sigaretta artigianale contenente marijuana.