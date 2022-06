A cura della Redazione

A distanza di ore dalla tragedia che ha colpita la città di Torre Annunziata, con la morte della piccola Vittoria di appena 5 anni, trovata in fin di vita nelle acque antistanti il Lido Risorgimento e poi deceduta all'ospedale di Castellammare di Stabia, la comunità locale è ancora sotto schock.

Ci si interroga come sia potuto accadere un dramma simile su una spiaggia frequentata da tanti bagnanti, ma soprattutto in acque poche profonde, con mare calmo e fondale sabbioso.

E’ vero a quell’ora di pomeriggio c’erano poche persone in mare, anche perché l’acqua era abbastanza fredda. Ma resta il fatto che nessuno si è accorto della tragedia che si stava consumando sotto i loro occhi.

“E’ veramente assurdo quello che è successo – commenta una mamma in lacrime che ha assistito in prima persona al dramma -. Il mare oggi era calmo e limpido, forse solo un po’ freddo e quindi non c’era tanta gente in acqua. L’allarme è scattato quasi subito. Il primo orientamento è stato quello di cercare la bambina sulla spiaggia, anche perché si diceva che la piccola era sulla riva a giocare con dei bambini e si pensava che molto probabilmente si fosse allontanata con loro. In mare hanno guardato i bagnini con i binocoli per parecchio tempo, senza notare nulla. La stessa Capitaneria ci ha messo un po' prima di trovare la bambina all’altezza delle boe. E’ una disgrazia immane è veramente anche io mi chiedo come sia possibile che nessuno abbia potuto accorgersene di quanto stesse accadendo”.

La città è scossa e non si parla d’altro che di questa bellissima bambina strappata prematuramente alla vita e ai suoi genitori.

Sui social centinaia di messaggi di dolore e cordoglio per la piccola Vittoria.

Scrive Anna Vitiello: “Abbiamo pregato. Abbiamo sperato. Tutti. Con il cuore in gola. Con le lacrime agli occhi Di fronte ad un dolore così immenso, inaccettabile, "contro natura", ci sentiamo piccoli e fragili. Dolce Angelo, dagli occhi belli, continua a sorridere, tra nuvole bianche e cieli infiniti. Accarezza, con le tue manine, il volto della tua mamma. Il volto del tuo papà”.

E Marinella Cimmino: “La Città di Torre Annunziata è in lutto. Gli Angeli Ti accompagnino in Paradiso, piccola”.

Un pensiero anche da Rosario Nardelli: “Oggi un piccolo angelo è ritornato in Paradiso, il suo piccolo cuore ha messo di battere. Proprio in una giornata di estate, un'estate appena iniziata e già finita così tragicamente. Un'estate ancora ricca di giorni spensierati e di divertimento da regalare, ma che invece, ha preso brutalmente la vita di Vittoria. Un abbraccio forte e cordoglio ai genitori, forza e coraggio e che la terra ti sia lieve piccolina mia. Fate una preghiera per Vittoria, che possa sentirla fino a lassù in Paradiso”.

“Ci sono notizie che non vorresti mai leggere - scrive Mario Casillo -. Non ci sono parole per l'immane tragedia accaduta a Torre Annunziata. Sono vicino alla famiglia della piccola Vittoria. Che la terra ti sia lieve piccolo angelo”.