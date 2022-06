A cura della Redazione

La Procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati la mamma di Vittoria, la bimba morta a 5 anni per annegamento.

Si tratta di un atto dovuto per far proseguire l'inchiesta che servirà a chiarire innanzitutto a che ora è morta la bambina e per quanto tempo sarebbe sfuggita alla sorveglianza della madre, mentre era in spiaggia al Lido Risorgimento di Torre Annunziata sabato scorso.

Per la donna si ipotizza il reato di abbandono di minore ma - è bene specificarlo - solo per permettere una serie di accertamenti tecnici su quella che appare sempre più come una tragedia.