A cura della Redazione

La città di Gragnano si ferma per dare l'ultimo saluto ad Alessandro, il ragazzo 13enne precipitato giovedì scorso dalla finestra della sua abitazione.

Ad accogliere il feretro del ragazzo alcune migliaia di persone, con in testa il sindaco Nello D'Auria. Quando la bara bianca di Alessandro ha varcato la soglia del chiostro di Sant'Agostino, si è levato un lungo e caloroso applauso.

Affollata la piazza dove si affaccia l'antica chiesa di Sant'Agostino, con l'attiguo chiostro dove vengono celebrati i funerali del 13enne, che potrebbe essere stato vittima di cyberbullismo.

I primi ad arrivare alcuni compagni di gioco nella squadra di basket del ragazzo.

Tanto dolore e commozione per una morte assurda, per la quale sono in corso ancora le indagini da parte dei carabinieri e della Procura di Torre Annunziata..