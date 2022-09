A cura della Redazione

Una manifestazione per lanciare un appello alle Istituzioni affinché si adottino i necessari e urgenti provvedimenti al fine di garantire la sicurezza dei bambini e dei cittadini. E' quella promossa da un gruppo di mamme della scuola "Marino Guarano" di Melito di Napoli, teatro dell'omicidio dell'insegnate di sostegno Marcello Toscano, ucciso a coltellate da colui che sarebbe il principale indiziato, un collaboratore scolastico in servizio presso lo stesso Istituto.

All'iniziativa, in programma lunedì 3 ottobre, su invito delle stesse organizzatrici, presenzierà anche il consiglire regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

"Lo scopo è chiedere aiuto alle istituzioni affinché ci siano più controlli e più telecamere di sicurezza dentro e fuori - spiegano le mamme -. Abbiamo bisogno di smuovere le acque, ci sentiamo abbandonati e da solo il sindaco non può fronteggiare questa situazione. La scuola è un diritto e come tale va tutelata e resa sicura".

"Saremo lì per affiancare chi chiede, a pieno titolo, maggiore sicurezza soprattutto in una scuola a rischio come dimostra, ancor prima della tragedia del professore Toscano, l’episodio, che noi denunciammo, di un ragazzino accoltellato da un compagno di classe - afferma Borrelli -. Ci uniamo alla richiesta dei genitori: servono subito nuove telecamere e misure anti criminalità e anti violenza. Indugiare ancora vorrebbe dire correre il rischio di altre tragedie".