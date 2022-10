A cura della Redazione

Sono stati distrutti al Centro Agroalimentare di Volla 7 bancali di spinaci freschi sequestrati da carabinieri e ASL, ritenuti il lotto "contaminato" dalla mandragora.

L'ingestione dell'erba tossica, facilmente confondibile proprio con gli spinaci, avrebbe provocato una intossicazione alimentare in diverse persone che accidentalmente l'hanno mangiata. Dieci quelle ricoverate a Pozzuoli, due nel Casertano, un'altra a Giugliano. Quest'ultima, come riferisce l'ANSA, sarebbe stabile anche se con problemi respiratori. E' in terapia intensiva

Un anziano invece potrebbe essere dimesso oggi. Al momento, sono questi i due pazienti ancora in ospedale.