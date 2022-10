A cura della Redazione

Non mangiare spinaci freschi. E' questo il messaggio lanciato dal Comune di Napoli a seguito del ricovero di 8 persone - come specificato in una nota dall'ASL NA2 Nord - all'ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, probabilmente tutte rimaste intossicate dopo aver mangiato mandragora (a loro insaputa), una pianta altamente nociva per l'uomo data la presenza di sostanze tossiche, e che facilmente si confonde con le foglie di spinaci.

L'invito è quello di acquistare e consumare spinaci surgelati. "Il CAAN - Centro Agro Alimentare di Napoli - ha già attivato le procedure di ritiro dal mercato del prodotto", fanno sapere da Palazzo San Giacomo.

Intanto, l'ASL NA 2 Nord comunica che degli 8 ricoverati, solo uno "si trova in terapia intensiva per un effetto collaterale", gli altri 7 "non presentano sintomi gravi". Tutti provengono dall'area flegrea, tra Monte di Procida e Quarto.

Sulla vicenda stanno effettuando le verifiche sia i carabinieri che il personale ASL, che dovranno risalire alla filiera "contaminata" del prodotto, individuando tutti i grossisti e rivenditori che hanno acquistato la merce, in modo da ritirarla dalla vendita a scopo precauzionale.