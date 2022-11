A cura della Redazione

Arrestati due spacciatori che operavano nel quartiere Murattiano

In data odierna, 1° novembre 2022, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura, hanno proceduto all’arresto di due persone gravemente indiziate di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Si tratta degli stessi soggetti già arrestati il 13 settembre scorso e successivamente rimessi in libertà a seguito di un’ordinanza del Riesame che aveva annullato l’ordinanza cautelare per “omessa valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari”.

Successivamente la Procura ha reiterato la richiesta di arresto e il Gip del Tribunale di Torre Annunziata ha emesso una nuova misura di custodia cautelare in carcere.

I due si sarebbero resi responsabili, all’interno del rione cosiddetto “Murattiano”, di circa un centinaio di episodi di cessione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana, avvenuti non solo all’interno delle abitazioni degli indagati, ma anche per strada e in prossimità di alcuni plessi scolastici cittadini, previo appuntamento telefonico con gli acquirenti.

La rete di spaccio era stata individuata grazie alle indagini svolte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata anche mediante tecniche di intercettazioni telefoniche, riprese video e gps.

I due arrestati sono stati associati al carcere di Poggioreale.