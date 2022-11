A cura della Redazione

Alluvione a Ischia, la Regione Campania ha stanziato i primi fondi per fronteggiare l'emergenza a seguito del nubifragio che ha spazzato via intere zone di Casamicciola.

In una nota, si legge che sono stati messi a disposizione "4 milioni di euro per far fronte alle più immediate esigenze relative alla frana di Ischia. Valuteremo - spiega il presidente Vincenzo De Luca -, insieme con i Comuni dell'isola interessati, ulteriori esigenze nell'ambito del programma di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio, oltre che per assicurare servizi adeguati alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori".

Soldi che si aggiungo ai 2 milioni stanziati, per il momento, dal Governo Meloni, sempre per le prime necessità.

Nel frattempo, domani mattina si riunirà sull'isola il CCS (comitato coordinamento soccorsi), che stava svolgendo le sue attività presso la sede della Prefettura, e il COC (centro operativo comunale) per meglio coordinare le operazioni soprattutto in relazione alla ricerca dei dispersi e alla perimetrazione della zona rossa. Lo ha comunicato il Prefetto Claudio Palomba.

Intanto, è salito a 8 il numero delle vittime. L'ultimo ad essere ritrovato dai vigili del fuoco, in via Celario, è stato il cadavere di Michele Monti, 15 anni. Insieme a lui sono morti anche i due fratelli Francesco e Maria Teresa, i cui corpi sono stati recuperati ieri. Si cercano i genitori, Gianluca e Valentina. Gli altri 2 dispersi potrebbero essere il fidanzato della prima vittima accertata, Eleonoera Sirabella, la 31enne recuperata la sera stessa del nubifragio, ed un'altra donna.

Sono 5 i feriti, uno solo ricoverato al Cardarelli e per il quale non dovrebbero esserci grossi problemi di salute, oltre 230 gli sfollati.